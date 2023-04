Nasce a Genova il Centro Giuseppe Bono per l'economia del mare

(ANSA) - GENOVA, 17 APR - L'obiettivo è fare di Genova il centro dove si discutono le tematiche del mare, facendo sistema in un mondo, dall'armamento ai cantieri, dal diporto al turismo e la pesca, che produce un quarto del Pil italiano e conta oltre 400 associazione di categorie varie. Il Centro Giuseppe Bono, associazione, che diventerà una fondazione, intitolata a Giuseppe Bono, il manager pubblico recentemente scomparso che ha guidato Fincantieri per vent'anni, tenuta a battesimo oggi a palazzo Tursi, debutterà con il primo Mare Global Forum il 25 e 26 maggio, nel capoluogo, a cui sono invitati a partecipare proprio i presidenti delle 400 associazioni. "Questo forum, che si terrà annualmente a Genova, si propone di costruire, passo dopo passo, una piattaforma comune di dialogo e interscambio di esperienze che produca sinergie, collaborazione" spiegano gli organizzatori. "Il programma è ambizioso, sono già stati fatti due studi, uno per la Federagenti sulle opportunità logistiche del mare, già consegnato, e un altro sul cono dell'aeroporto di Genova che verrà presentato fra tre settimane" spiega Massimo Ponzellini, presidente del Centro Giuseppe Bono. Il sindaco Marco Bucci, presidente onorario, sottolinea che la sede "sarà per ora nel Blue hub al Molo, ma la collocazione definitiva sarà dentro la Fabbrica delle idee che costruiremo di fianco al Jean Nouvel". Vice presidente l'ammiraglio Sergio Biraghi, già Capo di Stato Maggiore della Marina, del comitato dei fondatori fanno parte anche i figli di Giuseppe Bono, Nicola ed Emanuela, poi Piero Gnudi, Tonino Gozzi, Manfredi Lefebvre, Fabrizio Palenzona, Fabrizio Palermo, Alessandro Salini, Flavio Siniscalchi e Pierfrancesco Vago (Msc crociere) mentre direzione e il coordinamento operativo sono affidati a Bruno Dardani.

(ANSA).