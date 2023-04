Incassi record per il Casinò di Sanremo, 12 mln in tre mesi

(ANSA) - SANREMO, 01 APR - Ammontano a oltre 12 milioni gli incassi del Casinò di Sanremo, nei primi tre mesi del 2023. Un risultato così non si ripeteva dal 2016. Gli introiti trimestrali registrano, infatti, un incremento del 54%, rispetto allo stesso trimestre del 2022. A marzo sono stati introitati 3,7 milioni (più 43%). Numerosi anche i jackpot centrati (del valore superiore a 5mila euro) con un montepremi complessivo - erogato da anno - di oltre 2 milioni. A marzo, ad esempio, un cliente del nord Italia si è aggiudicato un montepremi da 60mila euro. Nel trimestre appena concluso i giochi elettromeccanici hanno superato 9,8 milioni, mentre i giochi tradizionali hanno incassato 2,3 milioni.

"Abbiamo iniziato sotto i migliori auspici questo 2023, che sarà importantissimo per consolidare e implementare le potenzialità aziendali a beneficio dell'intera città, del comprensorio e dei dipendenti - afferma il sindaco di Sanremo, Albero Biancheri -. Non solo ci lasciamo alle spalle i mesi bui post pandemia, ma guardiamo con entusiasmo alle nuove sfide sia che concernano il potenziamento dell'organico sia la capacità aziendale di essere volano turistico economico del territorio".

Per il presidente del Casinò, Adriano Battistotti "ottimi risultati anche in termini di presenze: più di 44mila in tre mesi. Ad aprile e maggio proseguirà l'interessante programma dei tornei di Poker tra cui svetta l'atteso Italian Poker Open dal 30 aprile al 9 maggio". (ANSA).