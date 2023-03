In Liguria meno giovani ma creano tante imprese

(ANSA) - GENOVA, 29 MAR - "Dalla nostra analisi emerge un dato sorprendente: se mettiamo in relazione la percentuale di giovani residenti in Liguria rispetto alla popolazione e quella di imprese giovanili rispetto al totale, scopriamo che il nostro scarno drappello di 233.614 giovani fra i 18 e i 34 anni, dà però vita a ben 11.463 imprese giovanili, il differenziale più alto in Italia. Abbiamo cioè una minore base di partenza di giovani rispetto alle altre regioni italiane ma abbiamo un maggior numero di giovani che fanno impresa". Maurizio Caviglia, segretario generale della Camera di commercio di Genova rivela il dato positivo ma aggiunge che proprio per questo bisogna investire ancora con buone pratiche e servizi per favorire la creazione di imprese giovanili.

In questo quadro rientra anche l'iniziativa di Fondazione Carige, presentata stamattina nell'incontro alla Borsa valori presenti anche il sindaco Marco Bucci e il presidente della Regione Giovanni Toti, che prevede lo stanziamento di 100 mila euro per finanziare un bando destinato ad organizzazioni no profit e associazioni, con un massimo di 25 mila euro a progetto, per iniziative a favore della genitorialità e della natalità a Genova e Imperia. Per servizi complementari alle scuole d'infanzia, assistenza psicologica ai genitori e alle famiglie in difficoltà, servizi professionali per assistenza pre e post parto.

"Il numero di figli per donna, in Liguria è di 1,2 - dice Luca Sabatini, docente Unige e consulente statistico del Comune - ma le intenzioni, soprattutto da parte delle giovani generazioni, sarebbero quelle di avere più figli, anche più di 2. Una distonia determinata da situazione economica, incertezza occupazionale, politiche di sostegno che non permettono di soddisfare le aspettative". E l' "inverno demografico" rappresenta "un problema non solo sociale ma anche economico per tutto il Paese e il nostro territorio in particolare" dice il presidente di Fondazione Carige Paolo Momigliano. (ANSA).