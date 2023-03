Bucci: "Inversione di tendenza, 120 nati in più nel 2022"

(ANSA) - GENOVA, 29 MAR - "Dai dati demografici del Comune per la prima volta si vede un'inversione di tendenza nelle nascite: i nati nel 2021 sono 3.212, mentre nel 2022 sono 3.331, sono 119 persone in più nate rispetto all'anno prima: è una buona notizia. Non penso che il problema sia risolto, però possiamo pensare che molte delle azioni fatte vadano nella direzione giusta". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci alla presentazione alla Borsa valori del bando promosso da Fondazione Carige per finanziare iniziative a favore della genitorialità. "C'è un altro dato importante: quello della popolazione residente: nel 2021 era a quota 564.981 e a fine 2022, 564.480, quasi 500 persone di meno. Negli anni precedenti erano 4-5.000 di meno. Nel 2022 c'è stato un appiattimento. A fine febbraio 2023 siamo 564.658, quasi 200 persone in più da inizio anno: la curva si sta rialzando. Non è risolto il problema ma è un valore enorme", dice il sindaco. Bucci sottolinea un altro numero. "Il delta tra immigrati ed emigrati: nel 2022 sono 9.109 contro 7.734, circa 2.000 persone in più che arrivano. Un dato costante, l'unico anno in cui è stato diverso era il 2020, ma c'era la pandemia. Abbiamo più gente che arriva di gente che se ne va e questo va bene e per la prima volta nel 2022 abbiamo più nati del 2021 e per la prima volta abbiamo più residenti rispetto all'anno prima, dobbiamo continuare così e fare ancora più cose per favorire questa tendenza". (ANSA).