Consiglio Regionale, città ricordi bicentenario 'Mercantile'

(ANSA) - GENOVA, 28 MAR - Il Comune di Genova renda omaggio allo storico quotidiano 'Corriere Mercantile', una delle più longeve testate italiane attiva dal 1824 al 2015, apponendo una targa commemorativa per il bicentenario dalla fondazione all'ingresso dell'ultima sede in via Archimede. Lo chiede un ordine del giorno approvato all'unanimità dal Consiglio regionale della Liguria.

Il documento con primo firmatario il capogruppo di Fratelli d'Italia Stefano Balleari ricorda che "il Mercantile ha costituito una 'palestra professionale' per tanti giornalisti che si sono poi affermati a livello nazionale" e "il ruolo di primo piano e grande equilibrio, che ha impresso al giornale Mimmo Angeli, direttore dal 1979 al 2015".

Il Consiglio regionale ha approvato anche un ordine del giorno a sostegno alla stampa d'informazione ligure, 18 i voti a favore (centrodestra) e 8 i contrari (centrosinistra e M5S). Il documento presentato dal consigliere Alessandro Bozzano (Lista Toti Liguria) impegna la Giunta regionale a farsi parte attiva affinché la Regione rinnovi e preveda nuovi interventi a sostegno della stampa di informazione periodica locale e carta stampata, testate online, tv, radio e agenzie di stampa. (ANSA).