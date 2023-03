Piano sanitario: Gratarola, nessuna fusione le Asl rimangono 5

(ANSA) - GENOVA, 23 MAR - Il nuovo piano sanitario regionale presentato oggi non prevede fusioni. A ribadirlo con forza è l'assessore Angelo Gratarola.

"Non ci saranno delle fusioni, questo non so più come dirlo.

Fondere significa far uscire da due elementi uno solo: questo sarà una integrazione tra i due ospedali mica solo quelli eh ci sono interazioni tra alcune strutture della Asl1 e della Asl 2 tra la 4 e la 5 e tra l'ospedale Villa Scassi della 3 con il San Martino" ha spiegato Gratarola in sala trasparenza.

"Guardate - ha aggiunto- in una fase come questa storica, in cui davvero la carenza del personale è un problema non regionale ma nazionale mettere insieme alcune risorse di alcuni ospedali che sono vicini significa riuscire a garantire gli stessi livelli di cura magari con un numero minore di personale, visto che non lo troviamo perché molti dei concorsi sapete bene che a volte vanno deserti soprattutto per alcune specialità. Credo che sia un passo avanti per poter garantire a tutti i cittadini di tutta la Liguria gli stessi tipi di livelli di assistenza con quello che ha si ha a disposizione, quindi nessuna fusione questo sia chiaro: non si fonde nulla. Le aAsl rimangono 5".

(ANSA).