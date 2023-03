Approvata variante per ultimare i lavori al porto di Imperia

(ANSA) - IMPERIA, 21 MAR - "Per me questa non è mai stata una promessa come le altre, ma un impegno che ho preso con i miei concittadini. In cinque anni ogni sforzo è stato fatto in questa direzione. Un lavoro enorme, forse poco visibile, per far uscire il porto dalle secche nelle quali era stato trascinato. Con il voto del Consiglio Comunale chiudiamo il cerchio delle pratiche da adottare". Lo ha affermato il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, durante l'ultimo Consiglio comunale del proprio mandato, in riferimento all'approvazione della variante (20 favorevoli, 7 astenuti) per il progetto dell'ultimazione del porto turistico della città. "Il nostro bacino portuale turistico è rimasto incompiuto - ha affermato Scajola - sia per le opere a terra sia per quelle a mare. Ora si conclude questa travagliatissima situazione e lo spettacolo di un'opera non finita e in decadenza". Secondo Scajola: "La prossima amministrazione, sin da subito, potrà avviare le procedure per la concessione di 65 anni alla Go Imperia e far ripartire il porto. Come sarà? Le immagini del nuovo progetto parlano da sole". Durante il Consiglio sono stati mostrati i rendering dei lavori di completamento del porto, che saranno suddivisi in sei lotti: pontili galleggianti, via Scarincio, Calata Anselmi; Calata Anselmi; autorimessa interrata; completamento palazzine-colmata Yacht Club; strada accesso Molo San Lazzaro e realizzazione posti barca. (ANSA).