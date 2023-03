Canaletto si aggiudica il trofeo remiero di San Giuseppe

(ANSA) - LA SPEZIA, 19 MAR - Vittoria del Canaletto per la categoria senior al Trofeo di San Giuseppe, la disfida remiera che si è svolta nelle acque di Passeggiata Morin alla Spezia. Un appuntamento, giunto alla ventunesima edizione, di avvicinamento al Palio del Golfo della Spezia in programma nella prima domenica di agosto.

Il Trofeo di San Giuseppe, che si svolge in occasione del santo patrono e in contemporanea con la tradizionale fiera, ha visto prevalere l'armo dei 'canarini' con un tempo di 7 minuti 2 secondi e 53 centesimi, seguiti da Porto Venere e La Spezia Centro. Nel trofeo femminile vittoria delle Grazie, 4 minuti 54 secondi e 41 centesimi, mentre nella categoria juniores a tagliare per prima il traguardo la barca di Cadimare con 4 minuti 42 secondi e 82 centesimi.

Al posto delle tradizionali premiazioni sono state consegnate a tutti i vogatori e timonieri le uova di Pasqua dell'Ail, per sostenere la ricerca e la cura contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Il Trofeo è organizzato sotto l'egida del Comitato delle Borgate e della SDA (Settore di Attività Canottaggio).

Il campo di gara quest'anno è stato allestito parallelamente a Passeggiata Morin, con partenza e arrivo delle imbarcazioni lato Molo Italia. Per questo le gare, a differenza delle passate edizioni, hanno avuto più giri di boa (tre per donne e junior, cinque per i senior).

L'apertura della stagione remiera, con le prepalio che si svolgeranno ogni domenica in una delle 13 borgate del Palio, inizierà il 14 maggio. (ANSA).