Cade intonaco da facciata hotel a Sestri Levante

Paura oggi pomeriggio sul lungomare di Sestri Levante per la caduta di pezzi di intonaco dalla facciata dell' hotel Villa Balbi che si affaccia sulla passeggiata a mare. Al momento del crollo sul marciapiede non c'erano passanti. L'incidente è stato subito segnalato alla polizia locale e ai carabinieri che hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, arrivati da Chiavari. La zona è stata transennata e i vigili del fuoco hanno verificato lo stato della facciata dell'edificio per scongiurare altri distacchi. La Villa Balbi , albergo a 4 stelle attualmente chiuso, risale al 1600 ed è proprietà della famiglia Rossignotti. Il tratto di passeggiata a mare è stata transennata in attesa che domani iniziano gli interventi di ripristino. (ANSA).