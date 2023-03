Comunali: a Sestri Levante Forza Italia divisa su candidati

(ANSA) - SESTRI LEVANTE, 17 MAR - Da oggi è ufficiale: Claudio Muzio, capogruppo regionale di Forza Italia, sarà capolista di una lista civica denominata "Sestri per tutti" che appoggerà il candidato sindaco Francesco Solinas e non Diego Pistacchi che si avvarrà invece del simbolo di Forza Italia. Una situazione di alta tensione ed imbarazzo all'interno del partito di Berlusconi che di fatto nel caso sestrese ha spaccato, cosi come la Lega Nord, il centro destra.

''Da mesi sto dicendo che gli elettori di Forza Italia sul territorio chiedono una amministrazione legata a liste civiche - sostiene Claudio Muzio -. Francesco Solinas ha saputo raccogliere figure istituzionali con esperienze politiche amministrative, personaggi che operano nelle associazioni sportive, sociali, poi impiegati, operai, donne impegnate in diversi settori. Questo è il mio obiettivo cambiare dopo 30 anni di guida di sinistra a Sestri Levante".

Non si sente di tradire il simbolo di Forza Italia che invece sostiene Diego Pistacchi '' Assolutamente no - risponde Claudio Muzio - massimo rispetto per Pistacchi ma ripeto con me non hanno mai parlato i regionali di Fratelli d'Italia e della Lega Nord e con il mio partito ho spiegato tempo fa la necessità di puntare su liste civiche senza simboli di partito''.

A sostenere Francesco Solinas, 52 anni ingegnere dell'AMT, ci saranno tre liste e all'interno oltre a Muzio anche Paolo Smeraldi e Albino Armanino capogruppo e consigliere uscenti per la Lega Nord e Giampaolo Benedetti consigliere e candidato sindaco alle ultime elezioni comunali. Oltre a Solinas in lizza ci saranno Nicola Rollando con la lista ''Unione Popolare'', Giorgio Calabro con la lista ''Sestri al centro'' , Marcello Massucco per il centro sinistra con una sua lista, poi le liste di Partecipa Attiva e Movimento per Sestri ( con il capogruppo uscente dei 5 Stelle) e altre due liste al momento non ancora presentate. Con tutti i simboli del centro destra candidato Diego Pistacchi con Forza Italia, Lega Nord, Fratelli d'Italia, Lista Toti, Udc. (ANSA).