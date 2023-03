Comunali: FI valuta 'caso Muzio' a Sestri Levante

(ANSA) - GENOVA, 17 MAR - "Forza Italia sta facendo delle valutazioni sulla scelta personale del capogruppo del partito in Consiglio regionale Claudio Muzio di non sostenere il candidato sindaco del centrodestra a Sestri Levante, nelle prossime ore decideremo, tendenzialmente Forza Italia non manda mai via nessuno, ma sono in corso le verifiche".

Così il coordinatore regionale di Forza Italia Carlo Bagnasco all'ANSA commenta la candidatura del capogruppo in Consiglio regionale di Forza Italia Claudio Muzio a capolista della lista civica 'Sestri per tutti' che appoggerà il candidato sindaco Francesco Solinas alle elezioni comunali di Sestri Levante, non il candidato del centrodestra Diego Pistacchi sostenuto da Forza Italia e dalla coalizione. (ANSA).