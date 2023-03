Comunali: a Sestri L. capogruppo M5S sostiene candidato Pd

(ANSA) - GENOVA, 15 MAR - In continua evoluzione la campagna elettorale per il rinnovo dell'amministrazione comunale di Sestri Levante (Genova). Oggi si registra la discesa in campo di un quinto candidato a sindaco, Nicola Rolando (probabile nome della lista Sinistra in Comune), 62 anni di professione agricoltore e allevatore.

Novità anche per gli altri candidati: è di oggi l'annuncio del sostegno dell'Udc al candidato del centrodestra Diego Pistacchi, già sostenuto da Fratelli d Italia, Forza Italia, Lega Nord e lista Toti. Nel campo del centrodestra è candidato anche Francesco Solinas, indipendente, sostenuto tra gli altri dal capogruppo regionale di Forza Italia Claudio Muzio e da due consigleri uscenti della Lega Nord.

Il candidato Marcello Massucco del Pd, sostenuto anche dalla lista civica da Partecipa Attiva, da oggi ha anche il sostegno della lista "Movimento per Sestri" che vede come capolista Fabio Sturla, capogruppo uscente in consiglio comunale del Movimento 5 Stelle. Italia Viva non ha ancora scelto chi sostenere ma due consiglieri comunali uscenti stanno cercando l'accordo con Massucco. (ANSA).