Polizia stradale scopre 350 kg droga su autocarro in autostrada

(ANSA) - IMPERIA, 02 MAR - Un carico di 350 chilogrammi di stupefacenti, circa 250 chili di hashish e oltre 100 di marijuana, che viaggiava su un autocarro è stato sequestrato, ieri sera, da un pattuglia della polizia stradale di Imperia, nell'area di servizio di Ceriale Sud dell'A10 (in direzione Italia).

Le manette sono scattate per il corriere: un quarantenne albanese. A quanto si apprende l'operazione è iniziata, nel corso di un normale controllo, quando gli agenti, hanno notato l'atteggiamento piuttosto nervoso dell'uomo alla vista della pattuglia. Lo stupefacente, conservato sottovuoto, si trovava nascosto in alcuni scatoloni, in mezzo a dei mobili. (ANSA).