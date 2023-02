Genova porto digitale, via a progetto BlueMed Sparkle

(ANSA) - GENOVA, 28 FEB - Con la posa del cavo sottomarino, annunciata nel corso di una conferenza stampa, entra nel vivo il progetto BlueMed Sparkle che trasformerà Genova in un porto digitale per il traffico Internet globale collegando ad altissima velocità, Francia, Grecia, Israele, oltre ad altre diramazioni nel Mediterraneo. Il primo tratto Genova-Golfo Aranci-Pomezia-Palermo sarà operativo già a maggio mentre è già pronta la "Genova Landing Platform", 6 km di tunnel per raggiungere il datacenter del Lagaccio. "È un sistema di infrastrutture all'avanguardia - ha detto Enrico Bagnasco, ad di Sparkle - che rafforza il ruolo dell'Italia, e di Genova, nell'internet mondiale creando un nuovo corridoio digitale fra l'Europa e i continenti africano e asiatico,." Il cavo fa parte del progetto Blue Submarine Cable System, realizzato in partnership con Google e altri operatori con ulteriori estensioni nei continenti africano e asiatico. "Blue è parte dell'impegno di Google ad investire nell'accelerazione della crescita di un'economia digitale in Italia e nel Mediterraneo - ha ricordato Jayne Stowell, di Google - abilitando nuove tecnologie per le aziende italiane".

"Grazie alla vocazione di porta di accesso dell'Europa al Mediterraneo - ha ricordato il governatore ligure Giovanni Toti- e al ruolo strategico di hub logistico, la Liguria è sempre stata snodo centrale per il traffico delle merci. Grazie al BlueMed lo diventerà anche del traffico Internet e dei dati che aiuteranno le imprese ad aumentare competitività e attrattività rispetto agli investimenti dall'estero, con benefici anche per li cittadini". Genova "è ancora più connessa con il mondo - conclude Marco Bucci, sindaco di Genova - e potrà ricoprire un ruolo centrale nello scenario italiano, europeo e mondiale. Questa iniziativa, tra l'altro, avrà anche una forte ricaduta occupazionale. A Marsiglia in 10 anni ci sono stati 15 mila nuovi posti di lavoro, pensiamo di poter fare altrettanto, e magari meglio". (ANSA).