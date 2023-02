Minaccia due ragazzini per prendere zaini, arrestato minore

(ANSA) - GENOVA, 23 FEB - Ha cercato di portare via lo zaino a due ragazzini ma una pattuglia della carabinieri lo ha visto e arrestato. È successo nel pomeriggio ai giardini di Brignole, in centro a Genova. In manette è finito un ragazzo marocchino di 17 anni. Il giovane ha visto i due coetanei e dopo averli minacciati gli ha portato via lo zainetto. In quel momento militari, impegnati in un controllo della zona, hanno visto tutto e lo hanno raggiunto. (ANSA).