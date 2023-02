Calcio: Zanetti (Segafredo) punta la Samp con 40 mln di prestito

(ANSA) - GENOVA, 21 FEB - L'interesse è concreto e al momento la strada per entrare nella Sampdoria sarebbe quella del bond convertibile col club che riceverebbe un prestito di circa 40 milioni e darebbe in pegno le azioni del club nel caso in cui non restituisse i soldi in un tempo stimato di trenta mesi. In questa operazione sta emergendo con grande concretezza un possibile ruolo di Massimo Zanetti, fondatore della Segafredo e attuale proprietario della Virtus Bologna.

Zanetti, nel mondo del calcio sia come sponsor sia come presidente del Bologna per due mesi tra la fine del 2010 e l'inizio del 2011, proprio ieri non ha smentito l'ipotesi di acquisire la società blucerchiata: "Mai dire mai - ha dichiarato alla trasmissione di GR Parlamento 'La politica nel pallone' - anche perché io e Baraldi (il suo braccio destro) siamo due accaniti appassionati di pallone".

Per la Samp che continua a navigare in acque complicatissime dal punto di vista finanziario sarebbe una soluzione importante con Zanetti che in questo modo entrerebbe già nell'orbita Sampdoria prima di acquistarla nel caso definitivamente alla scadenza del prestito. (ANSA).