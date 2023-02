Superbonus: Cna, 900 mln di crediti bloccati in Liguria

"Per la sola Liguria possiamo stimare circa 900milioni di euro di crediti bloccati. La cifra è per difetto perché riferita prevalentemente al Suberbonus che non è l'unico strumento utilizzato. Non tiene conto di altri bonus presenti e utilizzati come gli ecobonus e bonus casa, che prevedono percentuali diverse di detrazione e importi molto più bassi". A dichiararlo è il presidente di Cna Liguria Massimo Giacchetta dopo la decisione del Governo di rendere operativo il blocco di tutte le cessioni di crediti d'imposta per tutte le tipologie di bonus edilizi, superbonus compreso.

"La decisione del Governo anzitutto è grave sotto il profilo del metodo. Il decreto è stato approvato ignorando qualsiasi confronto con il sistema delle imprese che da tempo sollecitano un tavolo per superare la fase di profonda incertezza intorno ai meccanismi dei bonus generata dalle continue modifiche normative-ha aggiunto. Dobbiamo, infatti ricordare che il meccanismo della cessione dei crediti è stato modificato ben 11 volte e la disciplina degli ecobonus è cambiata oltre trenta volte. Una instabilità normativa che non è estranea alla paralisi del mercato dei crediti fiscali". (ANSA).