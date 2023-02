Superbonus: Toti, non mandare in cortocircuito il sistema

"Che il Superbonus fosse qualcosa di molto oneroso per la finanza pubblica è chiaro a tutti, credo che però si debba intervenire con attenzione e con grande sensibilità nei confronti di chi oggi è esposto, evitando di mandare in cortocircuito un sistema di cui il Paese ha bisogno".

Lo ha detto il governatore ligure Giovanni Toti a margine del convegno organizzato da Regione Liguria su 'Rigenerazione Urbana: oltre il passato la nuova Liguria'.

"Oggi l'edilizia è uno dei motori portanti della crescita e dello sviluppo, e motore portante di quel Pnrr che deve mettere a terra moltissimi cantieri. Inceppare questa macchina è molto rischioso. Penso che il Governo ce l'abbia ben chiaro e spero che da oggi, al tavolo che si riunirà a Palazzo Chigi, si trovino soluzioni transitorie che consentano di non appesantire oltremisura i conti pubblici con decisioni sbagliate del passato, ma al tempo stesso di garantire alle imprese la possibilità di uscire senza danni da questo tunnel". (ANSA).