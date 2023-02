Spezia; Lorieri, prestazione ci fa essere positivi

(ANSA) - LA SPEZIA, 19 FEB - "Affrontare la Juventus in una settimana particolare come questa. e giocare la partita per come l'abbiamo interpretata. è stato molto positivo. Avevamo la sensazione di essere sempre in partita, che potevamo segnare da un momento all'altro. Lo dimostrano le statistiche dei tiri in porta e del possesso-palla. Oggi i ragazzi meritano un elogio".

Lo ha detto Fabrizio Lorieri, allenatore a interim dello Spezia, dopo l'esonero di Luca Gotti avvenuto la scorsa settimana.

Lo Spezia si è espresso bene con il 4-3-3, modulato che era stato accantonato ad inizio anno. "La società ci ha chiesto di preparare questa partita e lo abbiamo fatto con il massimo dell'entusiasmo. Avevamo provato diverse cose, noi siamo uno staff che si confronta molto e abbiamo analizzato le opzioni che potevano far stare bene la squadra. Non abbiamo avuto tantissimo tempo, ma da subito avevamo la sensazione che recepissero le cose nella maniera migliore".

Una sconfitta che non lascia brutte sensazioni, anche contando i rientri degli infortunati che sono alle viste. "La mezz'ora di partita giocata da Nzola gli sarà di grande beneficio nelle prossime. Shomurodov sapevamo che avrebbe avuto bisogno di trovare il feeling con la squadra: secondo noi ha fatto bene anche insieme a Nzola. Con il tempo potrà solo migliorare. In settimana abbiamo recuperato Kovalenko, che deve ritrovare la condizione. Se la squadra ha questo tipo di valori, e non si abbatte di fronte alle difficoltà, se dimostra la voglia di fare la prestazione sempre, siamo fiduciosi di affrontare ogni partita con la giusta determinazione. Lo Spezia se la giocherà fino alla fine. Vedendoli in allenamento, noi siamo positivi". Da domani toccherà a Leonardo Semplici portare avanti il discorso. (ANSA).