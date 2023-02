Ultimo, Tananai, Lazza, Mengoni, Mr. Rain per podio Sanremo

(ANSA) - SANREMO, 12 FEB - Ultimo, Lazza, Tananai, Marco Mengoni, Mr. Rain sono i primi cinque artisti in classifica (non in questo ordine di classifica) che si giocano la vittoria finale.

La classifica vede poi nell'ordine Giorgia, Madame, Rosa Chemical, Elodie, Colapesce Dimartino, Modà, Gianluca Grignani, Coma_cose, Ariete, LDA, Articolo 31, Paola e Chiara, Leo Gassmann, Mara Sattei, Colla Zio, I Cugini di Campagna, gIANMARIA, Levante, Olly, Anna Oxa, Will, Shari, Sethu. (ANSA).