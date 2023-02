Sanremo, 11,1 milioni e il 66.5% per la serata duetti

(ANSA) - SANREMO, 11 FEB - Sono stati 11 milioni 121 mila, pari al 66.5% di share, i telespettatori che hanno seguito in media (dalle 21.25 all'1.59) su Rai1 la quarta serata del Festival di Sanremo, dedicata alle cover e ai duetti, sulle note dei successi degli anni dai '60 ai 2000.

In percentuale il risultato rappresenta il dato più alto per la serata del venerdì nella storia del festival dal 1987, quando furono introdotte le rilevazioni Auditel: in quell'anno la serata del venerdì ottenne il 67.50%.

La prima parte della serata duetti (dalle 21.25 alle 23.41) è stata seguita da 15 milioni 46 mila spettatori pari al 65.2% di share; la seconda (dalle 23.44 all'1.59) da 7 milioni 41 mila pari al 69.7%.

L'anno scorso la quarta serata del festival aveva ottenuto in media 11 milioni 378 mila telespettatori pari al 60.6% di share.

La prima parte della serata cover aveva raccolto 14 milioni 731 mila spettatori con il 59.2%, la seconda da 7 milioni 543 mila con il 63.5%. (ANSA).