Gino Paoli sul palco tra aneddoti e grandi classici

(ANSA) - SANREMO, 11 FEB - Una lunga storia d'amore, Sapore di sale, Il cielo in una stanza: con Gino Paoli arriva all'Ariston la storia della musica italiana. "Sono felice di essere qui, anche se è una gabbia di matti", scherza l'artista, prima di lanciarsi nel racconto di aneddoti dei tempi della Rca, "quando Morandi quindicenne mi seguiva ovunque per imparare non si sa cosa e Little Tony mi chiedeva consigli su come trattare una donna che ti tradisce". (ANSA).