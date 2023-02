Ovazione all'Ariston per il maestro Vessicchio

(ANSA) - SANREMO, 10 FEB - Ovazione all'Ariston per Beppe Vessicchio: il maestro, che non era previsto accompagnasse gli artisti in gara, torna in scena per dirigere 'a quattro mani' con Enrico Melozzi Destinazione paradiso, eseguita da Gianluca Grignani con Arisa. (ANSA).