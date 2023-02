Sanremo: Codacons denuncia Blanco per danneggiamento

(ANSA) - SANREMO, 08 FEB - Il Codacons ha presentato un esposto alla procura di Imperia e alla Corte dei Conti dopo lo "show" di Blanco che ieri sera ha distrutto il palco fiorito dell'Ariston, perché non sentiva l'audio in cuffia.

"Blanco sarà chiamato a risarcire i danni prodotti alla Rai e a rispondere del reato di danneggiamento - si legge in una nota dell'associazione -. Al di là della volgarità del gesto e della sua inopportunità, l'aver distrutto la scenografia del Festival potrebbe realizzare veri e propri reati". Il riferimento è all'articolo 635 del codice penale sui danneggiamenti.

"Oltre all'aspetto penale - prosegue - la distruzione operata ieri da Blanco ha prodotto un evidente danno economico ai cittadini: la scenografia dell'Ariston è infatti pagata dagli utenti italiani che finanziano la Rai attraverso il canone, e il danneggiamento a vasi e fiori ha determinato uno spreco di soldi pubblici che ora l'artista dovrà risarcire". E conclude: "Per tali motivi il Codacons chiede oggi alla Procura di Imperia di aprire una indagine su Blanco alla luce del possibile reato di danneggiamento, e alla Corte dei Conti di avviare le dovute azioni sul piano contabile finalizzate ad ottenere dall'artista il ristoro dei danni erariali". (ANSA).