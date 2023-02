Ansaldo Energia: Cdp verso la ricapitalizzazione

Ansaldo Energia e il socio Cdp Equity, durante il tavolo presieduto dal sottosegretario Fausta Bergamotto che si è tenuto al Mimit, hanno dichiarato di "procedere alla finalizzazione nei tempi tecnici dell'accordo relativo alla manovra di rafforzamento patrimoniale e finanziario che include la ricapitalizzazione dell'azienda da parte del socio CdP Equity". L'accordo "prevede l'adesione dei creditori finanziari".Alla riunione presenti Ansaldo Energia, Cdp Equity, Regione Liguria e i sindacati. Il Governo "si rende garante del percorso delineato che supporta e sostiene monitorandone l'avanzamento attraverso il mantenimento del tavolo". Per l'aumento di capitale servono 550 milioni.

Toti, ci sono condizioni per superare crisi

"Sul tavolo ci sono tutte le condizioni perché Ansaldo superi il momento di difficoltà che ha vissuto e vive. Bene l'impegno scritto assunto dal governo che si è fatto garante del processo di ricapitalizzazione e del mantenimento del tavolo di confronto aperto con le parti. Se le parole hanno un valore, e sono convinto sia così, ritengo che gli impegni presi saranno rispettati anche per quanto riguarda l'individuazione del nuovo amministratore delegato, in tempi brevi". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti questa mattina in video collegamento insieme all'assessore alle Politiche del Lavoro Augusto Sartori alla riunione convocata dal governo con i sindacati sulla vertenza Ansaldo Energia. "Se il sostegno da parte del governo continuerà ad essere quello dimostrato fino ad oggi, anche con la presenza del ministro Urso la prossima settimana in Azerbaigian, credo che Ansaldo possa costruire il suo futuro nei prossimi mesi".

Uilm, primo passo importante, ora piano industriale

"Oggi nell'incontro al ministero, alla presenza della sottosegretaria Fausta Bergamotto, dell'Ad di Ansaldo Energia e del dottor Mele Ad Cdp Equity, è stato ottenuto un primo risultato importante. Fatti salvi i tempi tecnici, Cassa depositi e prestiti e Governo hanno dichiarato che la ricapitalizzazione è confermata e non subisce rallentamenti. La Uilm, nel ritenere soddisfacente il processo di ricapitalizzazione, ha evidenziato che oltre ai problemi finanziari esiste una questione industriale. È importante e necessario nominare un nuovo amministratore delegato in grado di affrontare i nodi strutturali di Ansaldo Energia". A dichiararlo Bruno Cantonetti, Segretario nazionale, e Antonio Apa, Coordinatore Uilm Liguria.