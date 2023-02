Sanremo: spuntano murales dedicati al Festival

(ANSA) - SANREMO, 05 FEB - Amadeus maratoneta, con la maglietta con il numero 73 sul petto, seguito dal sodale Gianni Morandi (come negli spot del 73/mo Festival) e da Fiorello, Chiara Francini, Paola Egonu e Francesca Fagnani. E' uno dei murales apparsi a Sanremo, in una stradina in prossimità di piazza Borea D'Olmo, a pochi passi dal teatro Ariston. L'opera di street art dal titolo 'Tutti corrono a Sanremo' porta la firma John Sale. Il murale è accanto alla raffigurazione preesistente di Amadeus in versione Batman e al disegno dedicato al giornalista del Tg1 Vincenzo Mollica, affacciato al balconcino dell'Ariston dal quale intervistava in diretta i protagoninsti del Festival, con il fumetto 'Fiore... Mi è partita la sciabbarabba', frase tormentone di Viva Raiplay, la trasmissione in cui Fiorello lanciò un Mollica in versione pupazzo come mascotte.

Alla squadra di conduttori in corsa manca Chiara Ferragni che affiancherà Amadeus e Morandi nella prima e nell'ultima serata del Festival. A lei è dedicato, sulla parete dall'altra parte della stradina, un murale che la ritrae da sola come la Venere di Botticelli. Sullo stesso muro anche 'Don Coletta Patron dell'Ariston', raffigurato come una sorta di San Pietro con una grande chiave in mano con il nome del teatro che ospita il Festival. (ANSA).