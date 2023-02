Sanremo, controlli rafforzati per l'ingresso all'Ariston

(ANSA) - SANREMO, 03 FEB - Controlli rafforzati per entrare al Teatro Ariston di Sanremo sono stati disposti in concomitanza con l'imminente inizio del Festival della canzone Italiana, ma anche alla luce della recente allerta anarchici in Italia.

Secondo quanto appreso, vengono eseguiti controlli a campione con metal detector e ci sarebbero state anche delle perquisizioni. A Sanremo sono presenti reparti speciali delle forze di polizia, compresa l'unità antiterrorismo. All'interno del teatro vengono anche eseguite regolari 'bonifiche' da parte degli artificieri. (ANSA).