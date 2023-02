Rifiuti: nuovo impianto 'Tmb' Genova Scarpino a inizio 2024

(ANSA) - GENOVA, 02 FEB - "I test delle micropalificazioni per costruire l'impianto di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti a Genova Scarpino finiranno a febbraio, se tutto va bene il nuovo 'Tmb' sarà pronto entro la primavera del 2024, consapevoli che abbiamo già accumulato un anno di ritardo". Lo spiega il presidente della municipalizzata per la raccolta e gestione dei rifiuti Amiu Giovanni Battista Raggi al termine di un'audizione in commissione regionale sul progetto.

Il nuovo impianto 'Tmb' di Scarpino permetterà di riciclare almeno il 70% della raccolta indifferenziata nel capoluogo ligure attraverso un processo di trattamento a freddo per separare i rifiuti che oggi i genovesi smaltiscono scorrettamente. Solo il 30% residuo finirà in discarica.

"Iren Ambiente, che si è aggiudicata la costruzione dell'impianto con un project financing da circa 42 milioni euro, ha aperto il campo prova per stabilizzare il terreno dove sorgerà il 'Tmb' - ricorda Raggi -. Appena Iren Ambiente concluderà i test di micropalificazione ci comunicherà i risultati e dovrebbe iniziare i lavori, se tutto va bene per completare l'impianto ci vorrà un anno. Non parliamo di extra costi perché abbiamo sterilizzato il problema con un accordo con Iren per l'uso del futuro Tmb di Scarpino e quello che già spendiamo in Tmb esterni". (ANSA).