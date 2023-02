Boom nuove imprese a Genova,+329 attività nel 2022

(ANSA) - GENOVA, 02 FEB - Boom di nuove imprese in provincia di Genova: il saldo tra iscrizioni e cancellazioni è positivo per il secondo anno consecutivo dopo il 2020 (+329), il secondo migliore degli ultimi dieci anni. E' quanto si evince dai dati Movimprese, elaborati sulla base del Registro delle imprese delle Camere di commercio.

"A Genova - ha commentato il presidente della Camera di Genova Luigi Attanasio - il risultato del bilancio fra aperture e chiusure nel primo anno post pandemia è positivo ed è trainato prima di tutto dalle costruzioni ma anche dall'immobiliare, dal turismo, dalle professioni e dai servizi in genere, a conferma del fatto che il terziario avanzato resta il settore in maggior crescita della nostra economia".

Nello specifico in provincia di Genova sono 84.881 le imprese iscritte alla Camera di Commercio nel 2022 e dopo il brusco stop del 2020 (quando il saldo si fermò a -314) e il rimbalzo del 2021 (+763), con il 2022 il bilancio tra aperture e chiusure si attesta su valori lievemente inferiori rispetto al 2021, ma ancora decisamente alti rispetto alle medie degli ultimi anni, attestandosi a 329 attività in più tra gennaio e dicembre. Con una crescita dello 0,38% che, escluso il +0,89% del 2021, rappresenta il secondo miglior dato nell'ultimo decennio.

Secondo il report a contribuire al saldo positivo soprattutto il settore delle costruzioni con +342 imprese, seguito dalle attività immobiliari +69, dalle attività professionali, scientifiche e tecniche +65, dal turismo +49, dai servizi di informazione e comunicazione +39 e dalle attività finanziarie e assicurative +29. In negativo invece il commercio, 324 attività in meno, le attività manifatturiere -52 e l'agricoltura -28.

Genova rimane comunque fanalino di coda sul fronte del tasso di crescita delle imprese con un +0,38% che è inferiore rispetto a quello regionale (+0,51%), del Nord-Ovest (0,86%) e a quello nazionale (0,79%).

A livello regionale infine le imprese registrate risultano 159.807 e il saldo tra iscritte e cessate è pari a +824 imprese con un tasso di crescita dello 0,51%. (ANSA).