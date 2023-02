++ Cade da impalcatura a Genova, morto 56/enne ++

Un uomo che stava aiutando un parente a ristrutturare la casa in via Pinolla, a Genova Bolzaneto, è caduto da una impalcatura ed è morto sul colpo. E' successo nel primo pomeriggio. Il parente ha provato a soccorrerlo in attesa dell' arrivo del personale del 118. Quando i medici sono arrivati per l'uomo, Giuseppe Pisano di 56 anni, non c''era nulla da fare. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia e gli ispettori della Asl. (ANSA).