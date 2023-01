Dal Mic 167 mila euro per Portovenere e loggiato palazzo Tursi

(ANSA) - GENOVA, 29 GEN - Al via nuovi finanziamenti a favore di siti Unesco. Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha firmato il decreto che stanzia oltre 190 mila euro a favore di 3 siti di interesse culturale paesaggistico ed ambientale inseriti nella lista del patrimonio mondiale. Si tratta di un finanziamento per il Comune di Portovenere per la valorizzazione dei collegamenti, per i lavori di pulizia dei sentieri nel sito di Portovenere, Cinque terre e isola Palmaria, Tino e Tinetto (67.500 euro) e di un finanziamento da 100.000 euro per il loggiato di Palazzo Doria Tursi, sede del Comune di Genova.

"Questo provvedimento conferma l'attenzione ai territori che ora sono chiamati a spendere rapidamente e bene le risorse messe a loro disposizione. Non ho dubbi che lo faranno. Genova è una città bellissima che ha una grande storia che merita di essere valorizzata e apprezzata, altrettanto le Cinque terre. Con il presidente Toti e il sindaco Bucci c'è grande concordia sulle cose da fare", ha commentato il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano (ANSA).