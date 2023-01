Volontari salvano papera a passeggio sui binari

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 28 GEN - Una papera a passeggio sui binari della ferrovia, alla stazione di Ventimiglia, è stata salvata oggi dai volontari del soccorso veterinario di Dolceacqua, che l'hanno liberata subito dopo nella vicina oasi faunistica del Nervia. Catturarla non è stata un'impresa facile.

"Siamo riusciti a prenderla al quarto giorno di tentativi - racconta il responsabile del soccorso, Igor Cassini -. Avevamo ricevuto diverse segnalazioni sia da parte della Polfer che da alcuni addetti ai lavori della stazione". E' probabile che il volatile sia finito per sbaglio sulla ferrovia e che non sapesse più come uscirne. Era anche spaventato. Alla fine, grazie all'utilizzo di un retino, i volontari sono riusciti a salvarla, evitando che finisse sotto qualche treno.