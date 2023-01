Elezioni: amministratori savonesi lanciano dl per preferenze

(ANSA) - SAVONA, 21 GEN - Un gruppo di amministratori del ponente savonese sta lavorando a un disegno di legge di iniziativa popolare per reintrodurre il voto di preferenza individuale - venuto meno con l'introduzione della "legge Calderoli" - ed eliminare le "candidature multiple". "Un obiettivo che ci pare ormai irrinunciabile per la vita democratica del Paese - spiega Angelo Galtieri, vice sindaco di Alassio (Savona) - Il voto blindato è un meccanismo che impedisce all'elettore di scegliere il candidato che preferisce, essendo l'elezione determinata dall'ordine di presentazione delle candidature stabilita dai partiti. Così scelgono i partiti, non i cittadini, e si viola la norma costituzionale".

Il disegno di legge prevede l'abrogazione delle candidature multiple: "Questi artifici, voto blindato e candidature multiple, concorrono a compromettere in partenza ogni processo di riforma oltre a un effettivo e consapevole consenso elettorale".

"L'iniziativa non ha nulla a che vedere con l'appartenenza politica dei promotori - chiarisce Galtieri - Per raccogliere le 50 mila firme necessarie per presentare il disegno di legge promuoveremo banchetti e sarà possibile rivolgersi, come prevede la legge, a tutti i Comuni d'Italia. È un obiettivo per le prossime elezioni politiche e lo raggiungeremo perché sono tanti gli italiani che ne sentono il bisogno, mentre la politica non ha interesse a cambiare le cose". (ANSA).