Surfista di 52 anni salvato da motovedetta Roan Gdf

(ANSA) - IMPERIA, 17 GEN - Un surfista di 52 anni di San Bartolomeo al mare (Imperia), che si trovava in difficoltà per la rottura delle attrezzature a causa dell'improvviso peggioramento delle condizioni meteo marine, è stato salvato nelle acque antistanti il porto di Oneglia, a Imperia, dai militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza (Roan). L'allerta è stato dato da una persona che ha chiamato la Capitaneria di Porto di Imperia. L'intervento non è stato semplice, considerando il mare particolarmente mosso con onde superiori ai 4 metri e raffiche di vento da sud-ovest di oltre 30 nodi. L'uomo è stato poi affidato alle cure dei medici.

(ANSA).