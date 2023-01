Domina la leggerezza nel cartellone del teatro della Tosse

(ANSA) - GENOVA, 12 GEN - Sarò lo spettacolo di danza "2984" di Alessandro Maida, in scena alla sala Trionfo, a dare il via alla nuova stagione del Teatro della Tosse. Ad annunciarlo alla presentazione del cartellone Emanuele Conte, Marina Petrillo e Amedeo Romeo, il comitato artistico del Teatro, presenti l'assessore al marketing del comune di Genova Francesca Corso e il funzionario della cultura di Regione Liguria Daniele Biello.

"Iniziamo questo 2023 offrendo al pubblico un programma di spettacoli che possano allo stesso tempo permettere di lasciare andare, di svuotare e di accogliere quel qualcosa di nuovo che arriva dall'esperienza teatrale. Ascoltando il pubblico, al termine di un anno che si è concluso con quasi 60.000 biglietti venduti e si è aperto con 1000 spettatori in sala Trionfo nel solo weekend dell'Epifania, abbiamo percepito un bisogno di leggerezza, indispensabile in un tempo gravato da tanti pesi a volte intollerabili" hanno spiegato Emanuele Conte, Marina Petrillo e Amedeo Romeo.

Tra gli spettacoli in programma spiccano il 19 gennaio alla sala Agorà "La tragica storia del dottor Faust" del giovane regista Giovanni Ortoleva, che tornerà il 9 marzo con la prima nazionale di "La dodicesima notte" da Shakespeare.

"Nella nostra programmazione - ha aggiunto Romeo - portiamo avanti una rilettura dei classici attraverso lo sguardo di giovani registi". Tra le coproduzioni ecco "I treni della Felicità" di Laura Sicignano, il 23 febbraio, mentre il 23 marzo debutterà in prima nazionale "Il fenomeno Laplante - Lo strano caso del capo Indicano Fascista", regia di Emanuele Conte, testo di Maurizio Patella.

Spazio anche al mondo musicale di Gian Piero Alloisio il 3 marzo in prima nazionale. Da segnalare poi il 4 marzo la prima tappa del tour europeo del chitarrista folk statunitense Micah P. Hinson. Non potevano mancare i berlinesi "Familie Floez" che concluderanno a Genova la tournée italiana del loro ultimo lavoro, "Hokuspokus" (10 febbraio) e i Pirati dei Caruggi ogni giovedì sera al Teatro del Ponente. (ANSA).