Bianchi, non mi dimetto da presidente Parco Cinque Terre

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - "La candidatura alla guida della Regione Lazio non implica nessun profilo di incompatibilità e non è un fattore ostativo al pieno svolgimento del mio ruolo al servizio del Parco. Continuerò a dare il mio contributo, a maggior ragione in questa fase cosi' delicata e decisiva per la crescita e lo sviluppo del Parco nazionale delle Cinque terre".

Lo ha dichiarato, al quotidiano Il Secolo XIX, Donatella Bianchi, la candidata del M5s alla presidenza della Regione Lazio, replicando alla polemica sul suo ruolo di presidente del Parco delle Cinque Terre. (ANSA).