A Lerici, Spezia e Portovenere arrivano i bus scoperti

(ANSA) - GENOVA, 04 GEN - Tornano sulle strade del Golfo della Spezia i bus turistici scoperti. Ad annunciarlo questa mattina durante una conferenza stampa il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, l'assessore al turismo Mariagrazia Frijia assieme al sindaco di Lerici Leonardo Paoletti e al vice sindaco di Portovenere Emilio Di Pelino.

Il servizio sarà curato da IOBUS in partnership con SAT di Viaggi Capa e prevede percorsi che consentiranno di scoprire la storia, le curiosità e i luoghi più affascinanti dei Comuni della Spezia, Portovenere e Lerici.

"Inauguriamo un nuovo servizio per i turisti e per i cittadini al pari delle più grandi città italiane - ha dichiarato il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini -. Il tour abbraccerà anche i Comuni vicini, Lerici e Portovenere, per offrire un'esperienza turistica ancora più completa con partenza dalla nostra Città. La Spezia non è più a traino dal punto di vista turistico ma è il vero motore turistico del levante ligure, come confermano tutti i dati che ci stanno giungendo in queste settimane".

I due bus, da 35 posti ciascuno, effettueranno servizio dalle 9.30 alle 17 , lungo due linee: la rossa in direzione Porto Venere e la blu dedicata a Lerici.

"Un altro tassello importante nel percorso di città sempre più turistica - ha aggiunto l'assessore al turismo Mariagrazia Frijia - dopo i trenini avremo anche i bus scoperti. Un servizio a disposizione dei singoli turisti e di gruppi organizzati che consentirà di visitare la Città comodamente seduti, con l'ausilio di audioguide disponibili in sette lingue." (ANSA).