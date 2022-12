Frontale in A12, quattro feriti lievi

(ANSA) - GENOVA, 17 DIC - Incidente frontale questa mattina in A12 al casello di Genova Est. Quattro persone sono rimaste ferite in modo lieve.

Lo scontro, causato da un colpo di sonno, è avvenuto in un tratto a doppio senso. Sul posto sono intervenute quattro ambulanze e la polizia stradale.

I feriti, tutti giovani, sono stati trasferiti tre in codice giallo e uno in codice verde all'ospedale San Martino. Sul luogo dell'incidente si sono formate code, in attesa dei rilievi.

