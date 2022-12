Trova ordigno bellico mentre ristruttura casa, evacuato edificio

(ANSA) - GENOVA, 02 DIC - Un intero edificio è stato evacuato nel pomeriggio in via Avio, nel quartiere di Sampierdarena, a Genova, dopo che uno dei residenti ha trovato incastrato nel cemento con ogni probabilità un ordigno bellico mentre ristrutturava casa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e gli artificieri. Dalle prime informazioni si tratterebbe di una mina. Sono circa 40 le persone allontanate dall'edificio per permettere le operazioni in sicurezza. (ANSA).