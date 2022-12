Riparazioni navali: Bucci, "Vinceremo anche questa sfida"

(ANSA) - GENOVA, 02 DIC - Il sindaco di Genova Marco Bucci questa mattina a palazzo Tursi, a margine di una cerimonia istituzionale con l'alderman della City of London è tornato a parlare di riparazioni navali. "C'è qualcuno che pensa di poter applicare ancora oggi le vecchie teorie del 'maniman' ma l'opinione di pubblica la pensa diversamente", ha detto commentando le reazioni alla proposta, lanciata dall'architetto Renzo Piano, di aprire al pubblico il collegamento viario tra il porto antico e il nuovo Waterfront Levante attraverso l'area delle riparazioni navali con una ciclopedonale solo la domenica.

L'idea, sposata di fatto dall'amministrazione comunale, è stata aspramente criticata da Confindustria Genova e dai sindacati mentre nelle ultime ore ha visto un'apertura da parte di soggetti come la Capitaneria di porto e la Regione. "La passeggiata è un tema che non voglio definire divisivo - continua Bucci - invece lo voglio considerare qualcosa che ci consentirà di raggiungere un obiettivo positivo per tutti.

Quello che facciamo non ha mai l'obiettivo di sacrificare qualcuno, lavoriamo perché cittadini, imprese, lavoratori, turisti possano avere un miglioramento, questa è la sfida dell'amministrazione, per adesso le abbiamo vinte tutte e quindi vinceremo anche questa". (ANSA).