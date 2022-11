Esplosione a Molini di Triora: tre ragazzi fuori da 'intensiva'

(ANSA) - GENOVA, 24 NOV - Sono ancora ricoverati al Centro Grandi Ustionati dell'ospedale Villa Scassi di Genova Sampierdarena quattro dei sei ragazzi, tutti ventenni, coinvolti nell'esplosione avvenuta il 31 ottobre in un appartamento di Molini di Triora dove avrebbero dovuto festeggiare la notte di Halloween.

Resta in terapia intensiva una ragazza, mentre gli altri tre sono stati trasferiti in terapia sub-intensiva. Tutti e quattro respirano autonomamente e le ustioni sono in costante miglioramento.

La prognosi resta comunque riservata, fa sapere la Asl3.

Purtroppo, contrariamente da quanto detto il 17 novembre scorso, non è stato dimesso un ragazzo per il quale era prevista l'uscita dall'ospedale nei giorni immediatamente successivi.

L'esplosione ha causato la morte di Lorenza Franza, avvenuta alcuni giorni dopo la deflagrazione, mentre un altro giovane era rimasto ferito in maniera piu' lieve ed era stato curato all'ospedale di Sanremo e poi dimesso. L'esplosione è avvenuta per una fuga di gas e una perizia dovra' stabilire se dovuta a una bombola difettosa o per una perdita dell'impianto di alimentazione dell'immobile. (ANSA).