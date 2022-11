Comune Genova: Bucci, chi inquina pagherà per entrare in centro

(ANSA) - GENOVA, 21 NOV - "Chi non si vuole adeguare all'ecosostenibilità per entrare nel centro di Genova dovrà pagare, è la cosiddetta 'congestion charge' che viene usata in tutte le grandi città del mondo". E' l'obiettivo per il 2023 illustrato dal sindaco di Genova Marco Bucci a margine del convegno d'apertura della 'Genova Smart Week'. "Se volete un consiglio, compratevi una bicicletta elettrica o una moto elettrica", continua Bucci.

"Il nuovo piano della mobilità a Genova in linea di massima punterà sulle quattro linee di metropolitana di superfice da Voltri a Nervi comprese la Val Polcevera e la Val Bisagno collegate al centro città, avremo un sistema digitale che controlla tutta la mobilità in città, chi si muove in modo ecosostenibile e i flussi verso il porto", ribadisce il sindaco aggiungendo che ci vorranno circa 14 mesi per l'attivazione del sistema digitale". "Su possibili nuove aree blu come a San Martino non ci sono novità saranno superate completamente dal nuovo sistema", aggiunge. (ANSA).