Il profumo del tartufo invade le vie di Genova

(ANSA) - GENOVA, 10 NOV - Settima edizione per Tartufando, la manifestazione organizzata dal civ di Sarzano-Sant'Agostino che si è estesa anche ad altre zone del centro come Piazza delle Erbe, Vico Casana e San Matteo che dal 17 al 20 novembre proporrà degustazioni al tartufo e stand enogastronomici in piazza di Sarzano.

47 attività dedicate declineranno il tartufo attraverso laboratori, menù preparati appositamente per la manifestazione ed esperienze di show cooking. "Anche quest'anno "Tartufando" garantirà qualità e totale sicurezza profumando ancora una volta le vie del centro - ha detto Matteo Zedda, ideatore della manifestazione e presidente del Civ di Sarzano-Sant'Agostino -.

Dopo le difficoltà della passata edizione, a causa dell'emergenza sanitaria, abbiamo deciso di investire molto nell'organizzazione della manifestazione che torna nella formula originaria con il ritorno dell'area fiera. Il fatto che da due anni l'evento si estenda ancora ad altre aree del centro premia gli sforzi compiuti negli anni passati e certifica il successo della manifestazione".

A sostenere la manifestazione, Liguria Gourmet, il marchio collettivo geografico per la ristorazione regionale ideato, registrato e garantito da Regione Liguria e dal Sistema Camerale. In prima fila anche in questa edizione l'associazione tartufai tartuficoltori liguri di Millesimo con il pregiatissimo tartufo del Ponente.

Un'associazione attiva dal 1985 che ha contribuito al recupero di un antico mestiere di ricerca e raccolta nell'area dell'Alta Val Bormida, costituendo un'associazione molto attiva nella salvaguardia del territorio e delle sue tradizioni Non mancherà lo spazio nell'area fiera dedicato ai cani di razza Lagotto, provenienti sempre da Millesimo, addestrati e specializzati nella ricerca del tartufo. Mentre nei giorni di venerdì 18 e sabato 19 ad accompagnare le degustazioni musica e intrattenimento con dj set e concerti dal vivo. (ANSA).