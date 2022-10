Droga dall'Albania con motoscafi, altri tre arresti

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - I carabinieri di Santa Margherita Ligure hanno arrestato tre persone, due italiani e un albanese, accusati di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti. Due sono stati trovati in provincia di Roma e a Melfi. L'operazione nasce da una vasta e articolata indagine partita 2016, coordinata dalla Dda, dopo il ritrovamento di 38 chili di marijuana a Rapallo nascosti dentro un bagagliaio di una macchina. Gli investigatori avevano scoperto un traffico che partiva dall'Albania verso le coste italiane per poi finire nelle piazze francesi e tedesche. L'anno scorso i carabinieri avevano arrestato 20 persone che oltre alla marijuana trattavano partite di cocaina. In particolare uno degli affiliati italiani arrestato oggi aveva il compito di predisporre e organizzare le operazioni di ricezione dei carichi di marijuana, provenienti via mare dall'Albania e dal Montenegro, individuando all'occorrenza - lungo diversi punti delle coste Pugliesi e Abruzzesi - i magazzini dove stoccare e nascondere lo stupefacente, in attesa dei successivi trasferimenti. L'albanese, invece, gestiva la coltivazione dello stupefacente in Albania, la successiva importazione in Italia tramite motoscafi oceanici, fino alla pianificazione della sua distribuzione nel territorio della Capitale. (ANSA).