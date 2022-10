Da fusione Arcaplanet e Maxi Zoo nasce colosso del Pet Care

(ANSA) - CARASCO, 07 OTT - E' ufficiale il closing dell'operazione di integrazione tra Arcaplanet e il marchio tedesco Maxi Zoo. Un accordo che porterà l'azienda ligure di Carasco a diventare un colosso nella distribuzione di prodotti per animali domestici. Una realtà del "pet care" che arriva a contare oggi 489 pet store e 2700 dipendenti in totale e che ora è pronta ad avviare importanti progetti di investimenti e assunzioni. Verranno lanciati in particolare nuovi servizi che potenzieranno l'omnichannel, sono infatti previsti investimenti per l'espansione sia della rete fisica sia per quella digitale, come lo sviluppo di servizi esclusivi attraverso una App dedicata .

Sarà allargato l'assortimento con l'inserimento dell'intera gamma offerta in tutta la catena: migliaia di prodotti di pet food e non food, di marche e di brand in esclusiva che saranno disponibili in tutti i negozi fisici ed in quelli online.

"La traiettoria di business è chiara e le sinergie create con l'integrazione sono importantissime sotto ogni aspetto - ha dichiarato Nicolò Galante, amministratore delegato -. Con l'integrazione dei 150 punti fisici di Maxi Zoo diventiamo oggi una delle realtà più importanti nella distribuzione italiana e il terzo player per quanto riguarda la vendita specializzata on line. Questo ci permetterà di svolgere al meglio la nostra missione che è di aiutare tutte le persone che adottano e tutti gli animali da compagnia. I prossimi tre anni saranno molto impegnativi per tutto quello che rappresenteranno nella crescita globale del nostro Gruppo". (ANSA).