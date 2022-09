Maltempo: Arpal prolunga allerta giallo per temporali

(ANSA) - GENOVA, 30 SET - Arpal ha prolungato l'allerta giallo per temporali sul centro levante ligure fino alla mezzanotte di oggi. Un susseguirsi di intense strutture temporalesche ha interessato nella notte il centro della regione prima sul versante padano e poi sulla zona costiera, portando precipitazioni forti, localmente molto forti, associate a intensa attività elettrica, grandinate e con cumulate puntualmente anche molto elevate.

In mattinata una struttura temporalesca si è sviluppata a Levante con celle in formazione dal mare verso terra: intensità moderata a Bargone (Casarza Ligure, Genova) con 23.6 millimetri in un'ora, Sestri Levante con 16.1 millimetri in un'ora.

Permane instabilità un po' su tutta la regione e, tra il pomeriggio e la serata, saranno ancora possibili temporali forti in particolare sul centro Levante. Nel pomeriggio non si escludono locali fenomeni forti anche sui versanti padani di Ponente e, tra il tardo pomeriggio e la serata sulle zone più occidentali della regione. Su queste due zone è segnalata una bassa probabilità di temporali forti. La stessa bassa probabilità è indicata fino alle prime ore della notte, per la giornata di domani, sabato 1 ottobre. (ANSA).