Calcio: Genoa; Blessin, con la Spal aggressivi dall'inizio

"Domani dovremo entrare subito in partita e non sbagliare atteggiamento anche perché conosciamo la loro forza, serviranno velocità e ritmo su un campo difficile".

Alexander Blessin vuole un Genoa aggressivo da subito nella gara con la Spal che segnerà la ripresa del campionato dopo la sosta.

"Non dobbiamo farli entrare in partita - ha spiegato -. Il loro allenatore ha grande esperienza e ha portato per cinque volte consecutive la propria squadra ai playoff. Hanno qualità anche lì. E poi hanno buoni giocatori, come Esposito che è stato convocato in nazionale oppure La Mantia, un ottimo attaccante".

Quello di Blessin però è un Genoa con tanti dubbi, alcuni legati a problemi fisici altri di abbondanza in attacco.

"Abbiamo alcuni giocatori con dei problemi, come Badelj ed Ekuban che non si sono allenati. Faremo un check medico domani e parleremo coi ragazzi per capire la situazione e vedere se sono al 100 per cento per scendere in campo. Sturaro e Galdames saranno assenti". Recuperato Yeboah e con Gudmundsson nuovamente a disposizione il tecnico tedesco si ritrova con Puscas e Frendrup entrambi a segno con le rispettive nazionali.

"Sono contento che Puscas abbia avuto la possibilità di giocare in nazionale e segnare due reti: è ciò che vogliamo perché ha messo minuti nelle gambe. Si sente sempre meglio, sempre più forte, e avrà sicuramente più spazio nell'arco della partita. Anche Frendrup ha fatto un gol con la Danimarca Under 21, peccato siano poi usciti ai playoff. Vedremo domani chi scegliere, ma la squadra sta bene. Qualche punto di domanda ce l'ho: del resto qualche volta quando torni dalla Nazionale, è un pochino più difficile calarsi nella preparazione della partita".

