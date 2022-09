Elezioni: in Liguria affluenza al 64,82% in calo

(ANSA) - GENOVA, 26 SET - E' stata del 64,82% l'affluenza alle urne in Liguria per il rinnovo del Parlamento. Alle precedenti consultazioni politiche la percentuale era stata del 72.96. A Genova la percentuale è stata del 65,97%, mentre nel 2018 andò a votare il73,03 degli aventi diritto. A Imperia i votanti sono stati il 60,42 contro il 69.63% della volta precedente. A Savona affluenza al 65,29 contro il 73,98 del 2018. Alla Spezia percentuale del 65,93% contro il 73.98.

Dopo 350 sezioni scrutinata per il Senato il centrodestra è al 39,12%, il centrosinistra al 32,46, il M5s al 14,21, Azione-Italia viva al 7,8%, Italexit al 2,48%. Nel collegio uninominale Liguria1 Gianni Berrino (FdI) è in vantaggio su Alessandra Zanda del centrosinistra (Pd) e nell'altro collegio Liguria 2 Stefania Pucciarelli (Lega) è in vantaggio su Guido Melley, candidato civico del centrosinistra. (ANSA).