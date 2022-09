Tennis: semifinali Aon Challenge slittano a domani

Slittano a domani mattina le semifinali del torneo di tennis Aon Open Challenger - Memorial Giorgio Messina in corso a Genova con un total financial commitment di 185 mila euro. A causa del maltempo che ha colpito la Liguria non è stato possibile scendere in campo oggi sui campi in terra rossa di Valletta Cambiaso, è stato così rinviato a domani mattina il programma che prevedeva le due semifinali di singolare (Adrian Andreev contro la testa di serie numero 2 Thiago Monteiro e il match tra Andrea Pellegrino e la testa di serie numero 4 Dusan Lajovic) e la finale di doppio tra Dustin Brown e Andrea Vavassori e Roman Jebavy e Adam Pavlasek.

Domani mattina a partire dalle 11 saranno in campo Andreev e Thiago Monteiro. A seguire Pellegrino-Lajovic. Alle 15.30 la finale del doppio e subito la finale del singolare. Il biglietto acquistato per la giornata di oggi sarà valido per il recupero degli incontri che si giocheranno nella mattinata di domani.

Mentre per le finali di doppio e singolare di domenica pomeriggio sarà richiesto il biglietto valido per la domenica oppure l'abbonamento. (ANSA).