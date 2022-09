Covid: 540 nuovi casi in Liguria, ma ospedali si svuotano

(ANSA) - GENOVA, 24 SET - Sono 540 i nuovi contagiati dal covid in Liguria e i guariti 484. Ciò porta ad una crescita dei positivi: sono 8868, 56 in più rispetto a ieri. Ma nonostante l'aumento dei positivi il numero degli ospedalizzati è sempre minore. Sono 110 (3 in terapia intensiva), 7 in meno. I nuovi contagiati sono emersi da 4002 tamponi, 763 molecolari e 3239 test antigenici. Il tasso di positività è del 13.49%, mentre a livello nazionale è al 14,6%. I nuovi positivi sono 231 nell'area di Genova, 90 nel Savonese, 89 nello Spezzino, 75 nell'Imperiese, 55 nel Tigullio. Non ci sono stati decessi. I morti da inizio pandemia sono 5573. In isolamento domiciliare ci sono 4903 persone, 27 in più. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 828 dosi di vaccino (ANSA).